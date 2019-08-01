شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: المدرب الوطني على قدر المسئولية والأصلح للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق أن المدرب الوطنى على قدر المسئولية وعندما يوضع تحت أى موقف يستطيع الإنتاج لصالح بلاده، مؤكدا على أنه الأنسب خلال المرحلة المقبلة،، إتفاقا مع ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى للشباب بعدما وجه حديث لوزير الشباب والرياضة، قائلا: "مش عايزين مدرب أجنبى ولازم ندى فرصة للمدرب الوطنى".

جاء ذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، الجديدة، حيث شهد الرئيس السيسى المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، حيث عرض الشباب من أعضاء المبادرة ما تم انجازه فى العديد من الملفات.

قال عبد الحميد: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بالوطنية بشدة ولديه ثقة فى المصريين، خاصة أن المدير الفنى الأجنبى لم يهمه الوطن ولكن يهمه المادة أكثر.

ورشح عبد الحميد، حسن شحاته لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا غنى عنه فى المرحلة المقبلة.