لماذا سمى محمد مجدى صفقة الأهلى بـ"قفشة"؟.. اعرف...

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جدة - عمرو شويل نجح الأهلى فى ضم محمد مجدى قفشة من نادى بيراميدز لمدة 5 مواسم، وقام بقيد اللاعب فى قائمته المحلية والأفريقية. ويدور سؤال داخل عقول الجماهير حول سبب تسمية محمد مجدى لاعب الأهلى الجديد بـ"قفشة"؟ سؤال يفرض نفسه بين الجمهور الأهلاوى طوال الساعات الماضية. من جانبه، كشف "قفشة" سر تسميته بهذا اللقب فى تصريحات تلفزيونية سابقة، قائلاً: "والدتى فى البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت بشتغل معاها وأساعدها..كنت بقفش الفراخ وبدبحها.. ودى حاجة تشرفنى..لأنى كنت بساعد والدتى وأنا بتشرف بكدة". Advertisements وأكد "قفشة": هناك سبب آخر لهذا الاسم وهو أننى كنت دايماً "قافش" فى الكورة وأنا صغير.. كنت بنام بالكورة عشان كدة ابن عمى أحمد جمال سمّانى "قفشة" برضه.

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