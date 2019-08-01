شكرا لقرائتكم تفاصيل انتقال السنغالى نداى من دجلة للدورى السويسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو نادى وادى دجلة، أن هناك بندًا فى عقد بيع السنغالى إبراهيما نداى جناح الفريق بنادى لوزيرن السويسرى، يقضى بحصول دجلة على 15% فى حالة بيع اللاعب من الفريق السويسرى لأى ناد آخر.

وحصل نادى وادى دجلة على 600 ألف دولار من بيع نداى لفريق لوزيرن السويسرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان لاعبو دجلة والجهاز الفنى أقاموا حفل وداع مصغر لنداى قبل انطلاق التدريبات الجماعية أمس الأربعاء على ملعب النادى بالمعادى، وذلك قبل أن يغادر اللاعب إلى سويسرا للانضمام لفريقه الجديد.

ولفت الجناح السنغالى انظار النادى السويسرى بعد تألقه بشدة فى الموسم الاخير بالدورى ونجاحه فى انقاذ وادى دجلة من الهبوط، ونجح الثنائى يحيى على وإبراهيم عزب وكلاء اللاعب، فى اقناع دجلة بحسم الصفقة، ومن المقرر أن يطير نداى اليوم لسويسرا.

Advertisements