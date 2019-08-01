شكرا لقرائتكم مفاجأة.. أزمة كهربا مع الزمالك قد تنتهى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على ظهور إمكانية لانتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، وعودته مرة أخرى للقلعة البيضاء بشكل طبيعى.

وشهدت الفترة الماضية، خلافا شديدا بين مسئولي الزمالك وكهربا، بعدما قرر اللاعب الرحيل لعدم اعترافه بقانونية عقده، وبالفعل أعلن انضمامه لصفوف نادي أفيس البرتغالي، المتواجد ضمن صفوفه بالوقت الحالى ويخوض معه المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

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وقام مسئولو الزمالك بقيد كهربا فى القائمة الأفريقية والمحلية، وأصبح يحق للاعب المشاركة فى مباريات فريقه بالموسم الجديد بشكل طبيعى حال انتهاء الأزمة بالوقت الحالى وكأن شيئا لم يكن، وهناك محاولات بالفعل لاحتواء الأزمة وإنهاء الخلاف بعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء.

كشف مصدر زملكاوى، وجود اتصالات فى الوقت الحالى مع كهربا ووالده ووكيل أعماله، لإيجاد حلول للأزمة، وستكشف الساعات القليلة القادمة عن إمكانية حدوث انفراجة أو بقاء الوضع الحالى كما هو لتتفاقم الأمر بشكل أكبر بين الطرفان بعد الشكاوى المتبادلة بينهم.