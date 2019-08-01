الخليج 365 يكشف قيمة انتقال صانع ألعاب الزمالك لبيراميدز...

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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365، قيمة صفقة انتقال إبراهيم حسن، صانع ألعاب الزمالك لصفوف بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.
وتقاضى نادي الزمالك، 16 مليون جنيه، نظير انتقال لاعبه إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز، خلال الساعات القليلة الماضية.
كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، أبدى تمسك كبير بصفقة إبراهيم حسن التى كانت قريبة من الفشل، بعدما وضعت فى البداية فى إطار صفقة تبادلية منتظرة مع بيراميدز، لكنها لم تحدث.
أضاف المصدر، أن تمسك ديسابر بإتمام التعاقد مع إبراهيم حسن، جعل الصفقة تتحول لبيع وشراء بشكل فردى، وتم الاتفاق على تقاضى الزمالك، 16 مليون جنيه نظير الاستغناء عن خدمات صانع الألعاب.
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