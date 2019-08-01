شكرا لقرائتكم رمضان السيد: المدرب الوطنى هو الأنسب الفترة الحالية للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان السيد نجم الأهلى السابق، أن المدرب الوطنى هو الأنسب الفترة الحالية للمنتخب المصرى، بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا.

وكشف رمضان السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن هناك 3 مدربين وطنيين مرشحين بقوة لتولى المهمة الفنية للفراعنة وهم حسن شحاتة، وحسام البدرى، وحسام حسن، وبالنسبة للمعلم فحقق 3 بطولات أعوام 2006، و2008، و2010، وهو إنجاز صعب تكراره، مؤكدا أنه يجب تشكيل قوام جديد من اللاعبين لمنتخب مصر، من جانب المدرب الوطنى الذى يتولى المهمة.

Advertisements

جدير بالذكر أنه تمت إقالة المدير الفنى للمنتخب خافيير أجيرى بعد خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.