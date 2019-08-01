شكرا لقرائتكم رمضان السيد: المدرب الوطنى هو الأنسب الفترة الحالية للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رمضان السيد نجم الأهلى السابق، أن المدرب الوطنى هو الأنسب الفترة الحالية للمنتخب المصرى، بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا.
وكشف رمضان السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن هناك 3 مدربين وطنيين مرشحين بقوة لتولى المهمة الفنية للفراعنة وهم حسن شحاتة، وحسام البدرى، وحسام حسن، وبالنسبة للمعلم فحقق 3 بطولات أعوام 2006، و2008، و2010، وهو إنجاز صعب تكراره، مؤكدا أنه يجب تشكيل قوام جديد من اللاعبين لمنتخب مصر، من جانب المدرب الوطنى الذى يتولى المهمة.
جدير بالذكر أنه تمت إقالة المدير الفنى للمنتخب خافيير أجيرى بعد خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان السيد: المدرب الوطنى هو الأنسب الفترة الحالية للمنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.