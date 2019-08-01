شكرا لقرائتكم عرض مقترح زيادة أندية القسم الثاني على وزارة الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان أكثر من ٧٨ ناديا قد تقدموا بطلبات لاتحاد الكرة والمدير التنفيذي ثروت سويلم للمطالبة بإعادة تنظيم عدد فرق مجموعات القسم الثاني ليتم تشكيل لجنة بالاختيار تضم محمود الشامي الذي اعتذر بعد ذلك ومحمد الطويلة وهرماس رضوان و عاصم مرشد بالإضافة إلي خالد كامل عادل محفوظ رئيسي لجنة القسم الثاني و الثالث السابقين.
واستقرت اللجنة في قرارها الأخير علي أن تكون كل مجموعة من المجموعات الثلاث تضم ١٦ فريق .
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