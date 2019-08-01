شكرا لقرائتكم 5 ملايين جنيه تكتب نهاية علاقة محمد إبراهيم مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، قيمة انتقال محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، لصفوف مصر المقاصة خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

أكد المصدر الزملكاوي، أن خزينة القلعة البيضاء، انتعشت بـ5 ملايين جنيه، نظير انتقال محمد إبراهيم لصفوف مصر المقاصة، لتنتهى علاقة اللاعب نهائيا مع ناديه.

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وأعلن نادي الزمالك، عرض محمد إبراهيم للبيع عقب خسارة مباراة الأهلي فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام الزمالك بإرسال الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لنادي المقاصة منذ فترة، لكن دب خلاف بين اللاعب والنادي الفيومى حول قيمة عقده، ليرفض التوقيع على الاستغناء، حتى عقد جلسة مع مسئولي المقاصة منذ ساعات ووقع على العقود رسميا ليتم حسم الصفقة بشكل رسمى.