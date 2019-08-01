شكرا لقرائتكم غدا.. الظهور الأول لـ قفشة ومحمود متولى فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم محمد مجدى قفشة، ومحمود متولى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، للمرة الأولى فى مران الفريق غدا الجمعة بعد الإعلان عن انضمامهما رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الأهلى التعاقد مع محمود متولى ومجدى قفشة، بالإضافة إلى المالى أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحى، فى إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذى يواجه تحديات كبيرة فى الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلى أو القارى.

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته غدا الجمعة؛ استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك الأحد الماضى بهدف نظيف، فى ختام منافسات مسابقة الدورى الممتاز الذى توج به الأهلى رسميا للمرة الرابعة على التوالى، ورقم «41» فى تاريخه.