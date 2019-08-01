شكرا لقرائتكم مواعيد التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مواعيد التصفيات النهائية للاعبين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من اختبارات الناشئين، بمختلف الأعمار السنية، والتى سيتم خلالها اختيار أفضل العناصر وضمهم لفرق قطاع الناشئين. وتحددت مواعيد التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين فى الثامنة صباحا لجميع المواليد على النحو التالى: مواليد 2003- السبت 3 أغسطس. مواليد 2004 - الأحد 4 أغسطس. مواليد 2005 - الاثنين 5 أغسطس. Advertisements مواليد 2002 - الثلاثاء 6 أغسطس. مواليد 2006 - الأربعاء 7 أغسطس. مواليد 2007 - الخميس 8 أغسطس. مواليد 2008 - السبت 17 أغسطس. مواليد 2009 - الأحد 18 أغسطس. مواليد 2010 - الاثنين يوم 19 أغسطس.

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