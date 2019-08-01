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اتحاد جدة يضم هارون كمارا وجابر عيسى لقائمته الآسيوية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم الاتحاد يوم الخميس الوافد الجديد هارون كمارا إلى قائمته التي ستواجه ذوب آهن الأيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وشملت قائمة الاتحاد، فواز القرني وعساف القرني وأمين بخاري وراكان النجار في حراسة المرمى، وعبدالله العمار وطارق عبدالله وزياد الصحفي وحمدان الشمراني وعمار الدحيم ومنصور الحربي ومحسن فلاتة وسعود عبدالحميد في الدفاع.

وفي خط الوسط، ضم الاتحاد خالد السميري وعبدالعزيز البيشي وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن العبود وخيمينيز وفيكيو وجابر عيسى وعصام المولد وفيلانويفا. وفي الهجوم رومارينيو وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني وهارون كمارا.

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