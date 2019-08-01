موعد مباراة العراق وفلسطين فى بطولة اتحاد غرب أسيا والقنوات الناقلة لها

مباراة العراق وفلسطين فى بطولة اتحاد غرب أسيا التاسعة نتابعها معكم اليوم، و هى مباراة هامة لكلا المنتخبين فى البطولة، و التى تعود بعد غياب سنتين، و تقام فى العراق على ملاعب مدينتى كربلاء واربيل، حيث تم تقسيم نتخب غرب آسيا الى مجموعتين، المجموعة الاولى و تقام مبارياتها على استاد كربلاء الدولي و تضم العراق ولبنان، فلسطين واليمن وسوريا، بينما المجموعة الثانية تقام مبارياتها في مدينة اربيل شمالي البلاد وتضم الاردن والكويت والبحرين والسعودية.

المنتخب العراقي استطاع تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية على المنتخب اللبناني 1/0 ن كما خاض المنتخب الفلسطين أول مباراة له ضد منتخب اليمن، واستطاع أن يحقق الفوز على بهدف مقابل لاشىء.

موعد مباراة العراق وفلسطين

مباراة العراق وفلسطين ستقام على استاد كربلاء الدولي الجمعة 2 أغسسطس 2019، فى الأوقات الآتية:

الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرةالساعة

الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق و وقطر السعودية والكويت.

الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

مباراة العراق وفلسطين ستكون على الهواء مباشرة على قناة العراقية الرياضية كما تذاع على قناة الأردن الرياضية، و قناة الكويت الرياضية.