اخبار الرياضه

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة قيد أوناجم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فشل الجهاز الإدارى بنادي الزمالك في قيد المغربي محمد أوناجم المنضم من صفوف الوداد المغربي في قائمة الفريق الأفريقية في نظام الانتقالات الألكتروني TMS .

وقال مصدر بالجهاز الإداري للزمالك لمصراوي إنه حاول قيد أوناجم إلا أن نظام القيد الألكتروني لم يسمح بقيد "أوناجم" بسبب وجود اسمه في قائمة الوداد المغربي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن رئيس النادي الأبيض حاول التدخل وحل الأزمة مع اتحاد الكرة إلا أن لم يتمكن بسبب إغلاق نظام القيد الأفريقي.

Advertisements

وكشف المصدر أن الزمالك سيقدم التماساً للكاف مدعوماً ببطاقة أوناجم الدولية من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظام الانتقالات على الاتحاد الدولي لقيد اللاعب .

ويمكن لأوناجم المشاركة محلياً ببطولة كأس مصر والدوري لقيده محلياً.

ويواجه الزمالك ديكادها الصومالي فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 11 أغسطس في جيبوتي على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من أغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك من الزمالك لحل أزمة قيد أوناجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا