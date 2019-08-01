أول تحرك من الزمالك لحل أزمة قيد أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
فشل الجهاز الإدارى بنادي الزمالك في قيد المغربي محمد أوناجم المنضم من صفوف الوداد المغربي في قائمة الفريق الأفريقية في نظام الانتقالات الألكتروني TMS .
وقال مصدر بالجهاز الإداري للزمالك لمصراوي إنه حاول قيد أوناجم إلا أن نظام القيد الألكتروني لم يسمح بقيد "أوناجم" بسبب وجود اسمه في قائمة الوداد المغربي.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن رئيس النادي الأبيض حاول التدخل وحل الأزمة مع اتحاد الكرة إلا أن لم يتمكن بسبب إغلاق نظام القيد الأفريقي.
وكشف المصدر أن الزمالك سيقدم التماساً للكاف مدعوماً ببطاقة أوناجم الدولية من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظام الانتقالات على الاتحاد الدولي لقيد اللاعب .
ويمكن لأوناجم المشاركة محلياً ببطولة كأس مصر والدوري لقيده محلياً.
ويواجه الزمالك ديكادها الصومالي فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 11 أغسطس في جيبوتي على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من أغسطس.
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