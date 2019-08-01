ضم كهربا.. مفاجآت في قائمة الزمالك الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد اللاعبين في القائمة الأفريقية والتي تم تسجيلها بالأمس استعدادًا للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة.

ومن المقرر أن يفتتح الزمالك مشواره الأفريقي من خلال مواجهة ديكيداها أف سي بطل الصومال في العاشر والرابع العشرين من أغسطس الحالي.

ووفقًا لمصدر بنادي الزمالك - تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فأن إدارة القلعة البيضاء قررت ضم محمود عبد المنعم "كهربا" ضمن القائمة الأفريقية.

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين كهربا وإدارة الزمالك الأمر الذي جعل اللاعب يرحل للدوري البرتغالي من خلال الانتقال لفريق ديسبروتيفو دي أفيس على أن يلعب ببطاقة دولية مؤقتة.

قائمة الزمالك شهدت تواجد مصطفى فتحي على الرغم من غياب اللاعب طوال الموسم بسبب الإصابة.

في المقابل، لم يتواجد القادم مؤخرًا محمد أوناجم لاعب الفريق الوداد البيضاوي السابق في القائمة بسبب قيده في القائمة الأفريقية رفقة فريقه المغربي.

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وكشف المصدر أن إدارة الزمالك احتفظت حقها في قيد اللاعب أفريقيًا في حالة رفع اسمه من قائمة الوداد.

وأضاف المصدر أنه حدث عطل في نظام القيد فى نهاية عملية قيد القائمة أثناء محاولة قيد أوناجم للفريق الأبيض من الوداد قبل أن يجد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مقيد بقائمة الواداد.

وجاءت قائمة الزمالك والمكونة من 28 لاعبًا على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: حازم إمام - حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو" - كريم بامبو - محمود شيكابالا - محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفى فتحي.

خط الهجوم : عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بوطيب - أشرف بن شرقي.