محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر قيد 26 لاعباً في القائمة الأفريقية والتي تستعد لخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا. وبسحب النشرة الصادرة من المركز الإعلامي للأهلي فإن قائمة الأحمر شهدت غياب مؤمن زكريا العائد من فترة الإعارة مع فريق أحد السعودي، بجانب غياب سعد الدين سمير مدافع الفريق ومحمد محمود والثنائي إسلام محارب وأحمد حمودي. وشهدت قائمة الأهلي غياب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق والقادم من فريق الاتفاق السعودي. وقرر لاسارتي قيد جميع الصفقات الجديدة بداية من أليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود متولي بجانب رمضان صبحي والذي تم تمديد إعارته لموسم إضافي. Advertisements وجاءت قائمة الأهلي الأفريقية كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - شريف إكرامي. خط الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمود وحيد - علي معلول - أحمد فتحي - محمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسام عاشور - صالح جمعة - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - حسين الشحات - رمضان صبحي - جيرالدو. خط الهجوم: أجايي - وليد أزارو - صلاح محسن - مروان محسن.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة.. الأهلي يعلن قائمته الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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