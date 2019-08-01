الزمالك يتلقى ضربة مبكرة بسبب أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء لم تنجح في قيد المغربي محمد أوناجم المنضم حديثًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي في القائمة الأفريقية.
وأضاف المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن قائمة الزمالك وجدت غياب محمد أوناجم بسبب قيد اللاعب في القائمة الأفريقية مع الوداد.
ونوّه المصدر أن إدارة الزمالك حفظت حقها في قيد اللاعب في حال رفع اسمه من قائمة الوداد، مشددًا أنه حدث عطل في نظام القيد في نهاية عملية قيد القائمة.
وكان أوناجم انضم إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف الوداد مقابل مليون ونصف دولار بجانب ضم الكونغولي كاسونجو كابونجو ضمن الصفقة بانتقاله على سبيل الإعارة.
وكانت إدارة الزمالك أعلنت أمس الأربعاء صفقاتها للموسم الجديد من خلال ضم 10 لاعبين بواقع التعاقد مع 8 لاعبين جدد وعودة الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد من الإعارة.
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