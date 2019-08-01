قبل أيام من غلق موسم الانتقالات.. بايرن يسعى لضم ساني

أكدت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ قدم عرضاً جاداً لمانشستر سيتي، للحصول على خدمات المهاجم ليروي ساني، وذلك قبل أيام من غلق موسم الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

تجنب النادي البافاري في الأيام الماضية التعليق أكثر حول إمكانية إبرام الصفقة، بعدما انتقد رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه، المدير الفني نيكو كوفاتش، بعدما رفع سقف التوقعات بخصوص إبرام الصفقة مبكراً، ورهانه على انتقال ساني إلى “آليانز أرينا”.

وأوضح المدرب الكرواتي مؤخراً، أن ظهور ساني بقميص البايرن لم يعد سوى مجرد مسألة وقت، وفي تعليقه على تصريحات المدرب، قال رومينيغه: “لم تعجبني تصريحاته، لدينا علاقة جيدة مع مانشستر سيتي، ومدربنا السابق بيب غوارديولا، وما زال ساني مرتبطاً بعقده مع ناديه”.

وقدم كوفاتش اعتذاره لغوارديولا عن تصريحاته بخصوص لاعب السيتيزنز، والتحدث “بشكل هجومي” حول “تفاؤله الكبير” بخصوص ضم ساني.

ولايزال مستقبل اللاعب 23 عاماً يمثل جدلاً في الصحف الألمانية، التي تؤكد أن السيتي غوارديولا يتفاوض لضم بديل ساني، والذي سيكون اللاعب ميكيل أويارزابال.