تعرف على موعد أول ظهور لمتولي وأفشة في تدريبات الأهلي استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

يشارك الثنائي محمد مجدي قفشة، ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق غدا الجمعة بعد الإعلان عن انضمامهما رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع محمود متولي ومجدي قفشة، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته غدا الجمعة؛ استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك الأحد الماضي بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.