أمريكية بجينات مصرية تفوز بـ3 ذهبيات بالإسكواش في بيرو

ساهمت أماندا صبحي في تعزيز أمريكا لصدارتها من الميداليات بلعبة الإسكواش، بدورة الألعاب الأمريكية المقامة حالياً في بيرو، بفوزها بالذهبية الثالثة لها، لتحقق نفس إنجاز النسخة الماضية من المنافسات القارية والتي أقيمت في تورونتو.
صرحت أماندا بعد الفوز على كندا 2-0: “نحن سعداء حقاً، رغم أن الأمر لم يكن سهلاً”.
وسبق وفازت صبحي في نهائي الفردي على زميلتها أوليفيا بلاتشفورد 3-1.
ولا تخفي صبحي أن جزء من نجاحها في لعبة الإسكواش يعود لأصولها المصرية وطبيعتها الهجومية.
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