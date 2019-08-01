هذا ما قاله بنزيما بعد تسجيله “هاتريك” في فنربخشه

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، بعد تسجيله “هاتريك” في شباك فنربخشه، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أودي الودية، أن الفريق أمامه متسع من الوقت للوصول لأفضل مستوى مع بداية الموسم الجديد (2019-2020).

أوضح بنزيما في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا: “الفوز بالمباريات أمر مهم للغاية، هذه المرحلة تسمى بفترة الإعداد للموسم الجديد، هي من أجل الوصول لأفصل حالة فنية وبدنية عند قدوم المباريات الرسمية”.

وتابع: “الأهم بالنسبة لنا 18 أغسطس (آب) المقبل (أول مباراة في الليغا أمام سلتا فيغو، هذه الفترة من أجل اكتساب السرعة وأشياء أخرى، نبذل مجهوداً كبيراً في التدريبات، والأمور ستسير للأفضل، اليوم حدث هذا”.

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واعتبر صاحب (31 عاماً) أن الانتقادات الموجهة لـ”الميرينغي” طبيعية، مشدداً على ضرورة نسيان الهزيمة القاسية التي تجرعها على يد أتلتيكو مدريد (7-3).

وحول القدوم المحتمل لمواطنه بول بوغبا للفريق، صرح بنزيما بأنه لا يمكنه الحديث عن لاعبين آخرين، لأن هذا أمر يخص المدرب”.

وحول مستواه الشخصي، أشار إلى أنه يمر بحالة طيبة للغاية، ويحتاج لدقائق ولتدريبات أكثر للتحسن قبل بداية الموسم.