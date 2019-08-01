شاهد.. محمد النني يستعد للموسم الجديد مع آرسنال

واصل محمد النني نجم خط وسط منتخب مصر، والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، إستعداداته للمشاركة مع الجانرز في الموسم الكروي الجديد. ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور من تدريباته مع آرسنال معلقًا عليها بإنه وقت العمل. الإجتماعي "تويتر" صور من تدريباته مع آرسنال معلقًا عليها بإنه وقت العمل. يذكر أن الكثير من الأنباء الصحفية الإنجليزية تحدثت عن رحيل محمد النني، عن صفوف آرسنال في ظل عدم إعتماد أوناي إيمري المدير الفني للجانرز عليه في المباريات، إلا أنه من الواضح أن اللاعب المصري سيستمر في صفوف الفريق اللندني مع إقتراب موسم الإنتقالات الصيفية من نهايته. رحيل محمد النني، عن صفوف آرسنال في ظل عدم إعتماد أوناي إيمري المدير الفني للجانرز عليه في المباريات، إلا أنه من الواضح أن اللاعب المصري سيستمر في صفوف الفريق اللندني مع إقتراب موسم الإنتقالات الصيفية من نهايته.

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