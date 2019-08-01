كافاني يحسم مصيره من الرحيل عن باريس سان جيرمان

قرر المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل وعدم الرحيل، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلًا عن "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، كافاني قرر عدم الرحيل عن قلعة

"حديقة الأمراء" بعد العرض الذي قدم له من نادي إنتر ميلان الإيطالي، للاستفادة من خدماته الموسم المقبل.

أضافت الصحيفة الإيطالية، أن "اليرانزوري" كانوا يريدون التعاقد مع كافاني،

بعد أن فشلوا في التعاقد مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أصبح قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس في الأيام المقبلة.

شارك كافاني مع باريس سان جيرمان بالدورى الفرنسي الموسم الماضي في 21 مباراة، استطاع أن يسجل 18 هدفًا، وقام بـ5 تمريرات حاسمة.