المصرى يعلن قائمته الأفريقية و23 لاعبا في القائمة المحلية الأولي

أعلن النادى المصرى البورسعيدي عن قائمته الافريقية وايضا القائمة الأولى للقيد المحلى، حيث أنهى اللواء ياسر سالم المدير الإدارى بالنادى إجراءات قيد قائمة الفريق الذى سيشارك بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وتضم القائمة 23 لاعباً هم أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة لحراسة المرمى ، وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبد الواحد لخط الدفاع وفريد شوقي وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر ومفتاح طقطق وشيخ موكورو وإيزي ايميكا وإسلام عطية وحسن علي وسعيد سينبوري وحسين رجب لخط الوسط وأحمد جمعة ومحمود وادي وأوستين أموتو للهجوم. شحاتة لحراسة المرمى ، وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبد الواحد لخط الدفاع وفريد شوقي وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر ومفتاح طقطق وشيخ موكورو وإيزي ايميكا وإسلام عطية وحسن علي وسعيد سينبوري وحسين رجب لخط الوسط وأحمد جمعة ومحمود وادي وأوستين أموتو للهجوم. كما أنهى المدير الإدارى إجراءات قيد القائمة المحلية الأولى للفريق للموسم الكروي الجديد 2019/2020 وتضم القائمة الأولية 23 لاعباً أيضا هم نفس القائمة وينضم لهم محمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من الحارس محمد شحاتة .

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