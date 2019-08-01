مصر تزحف نحو مراكز الصدارة في بطولة العالم لسباحة الزعانف

شهدت بطولة العالم لسباحة الزعانف التي تقام فعالياتها بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ منافسات شرسة وقوية بين جميع المنتخبات المشاركة، حيث مازالت روسيا تتصدر جدول الترتيب حتى الان وظهر تقدم واضح للمنتخب المصري بحثا عن الصدارة.

وانطلقت اليوم منافسات اليوم الثالث للبطولة في سباقات " 50متر مزدوج، 50 متر مونو، و400 سلوهيت، و4 في 200 تتابع مونو".

وتقدم المنتخب المصري للمركز الرابع والخامس في سباحة ١٥٠٠ زعانف عن طريق الثنائي أحمدفرج المركز الرابع ومحمود محمد المركز الخامس.

وقد اسفرت نتائج اليوم الثانى لبطولة العالم للسباحة بالزعانف التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس عن فوز منتخب روسيا 5

ميداليات ذهبية ، 4 فضيات ، 2 ميدالية برونزية، وبذلك يصل مجموع ميداليات المنتخب الروسي الى 19ميدالية متنوعة جعلته في صدارت الترتيب.

وتتألق مدينة شرم الشيخ كمدينة ساحلية بنكهة عالمية، سحر الشرق وأيقونة السلام، في بطولة العالم للسباحة بالزعانف، وتؤكد بأن مصر أصبحت من أكثر الدول جذبا للسياحة الرياضية.

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فعلى مدار الأيام القليلة الماضية إستطاعت مدينة شرم الشيخ أن تبهر وفود ٣١ دولة حول العالم، والذين يشاركون في البطولة رقم ١٦ للسباحة الزعانف.

و تعتبر مدينة الشباب والرياضة واحدة من أهم المنشآت الرياضية، التي ساهمت بشكل كبير

في تطوير ودعم البنية التحتية الانشائية بمحافظة جنوب سيناء، والتي إستضافت عددا من الأحداث الرياضية القارية والعالمية في مختلف الالعاب الرياضية.

وفي هذا الإطار قد أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الدولة تعمل جاهدة في التوسع والتطوير في المنشآت الرياضية في مختلف المدن والمحافظات الساحلية، حتى تصبح مصر واحدة من أهم الدول على المستوى العالمي جذبا البطولات الدولية، وذلك وفقا لرؤية الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد على أن الرياضة هي أمن قومي، كما تعتبر أحد أهم مقومات الدولة الشاملة.

وتشمل الدول المشاركة للنسخة رقم 16 من بطولة العالم للسباحة بالزعانف كل من "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان".