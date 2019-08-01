نتائج اليوم الثاني ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش بماليزيا

انتهت فاعليات دور الـ32 لبطولة العالم لناشئي وناشئات الاشكواس والمقامة بمدينة كولا لامبور الماليزية، فجر اليوم الخميس. وجاءت نتائج المباريات علي النحو التالي : 1- فوز اللاعب / مصطفى عسل على التشيكى بيترنوهيل 3/0 فى 23 دقيقه بنتائج أشواط 11/3 – 11/2 – 11/2 . 2- فوز اللاعب/ كريم البربرى على الأسترالي إيثان إيلز 3/0 فى 34 دقيقه بنتيجه أشواط 11/9- 11/3 – 11/6 . 3- فوز اللاعب/ إبراهيم محمد على الكولومبى ماثيو رستركو فى 27 دقيقه بنتيجه أشواط 11/3 – 11/5 – 11/5 . 4- فوز اللاعب / مصطفى السرتى على الباكستانى حمزة شريف 3/0 فى 35 دقيقه بنتيجه أشواط 11/6 – 14/12 – 11/8 . 35 دقيقه بنتيجه أشواط 11/6 – 14/12 – 11/8 . 5- فوز اللاعب / يحيى النوسانى على الماليزى أدام آجان 3/1 فى 32 دقيقه بنتيجه أشواط 6/11 – 11/3 – 11/6 – 11/3 . 6- فوز اللاعب/ عمر التركى على الكورى مينوو لى 3/0 فى 44 دقيقه بنتيجه أشواط 11/8 – 11/9 – 12/10 . Advertisements كذلك حققت لاعبات مصر الناشئات النتائج التاليه :- 1- فوز اللاعبه /هانيا الحمامى على الفرنسيه ينا لويس 3/0 فى 19 دقيقه بنتيجه أشواط 11/4 – 11/1 – 11/1 . – 11/1 . 2- فوز اللاعبه /فريده محمد على الكنديه مولى شارويك 3/0 فى 17 دقيقه بنتيجه أشواط 11/7 – 11/2 – 11/4 . 3- فوز اللاعبه / ملك مصطفى على الأيرلنديه إيما ماك جوجان 3/0 فى 14 دقيقه بنتيجه أشواط 11/3 – 11/2- 11/7 . 4- فوز اللاعبه / نور خالد على الأستراليه ديميشرى مانياندى 3/0 فى 21 دقيقه بنتيجه أشواط 11/3 – 11/3 – 11/6 . 5- فوز اللاعبه / سنا محمود على السنغافوريه سونيا باجاج 3/0 فى 16 دقيقه بنتيجه أشواط 11/7 – 11/3 -11/4 . 6- فوز اللاعبه / جنى شيحا على الروسيه تاريان إيمسلى 3/0 فى 13 دقيقه بنتيجه أشواط 11/2 – 11/1 – 11/1 . و تقام الآن مباريات دور ال 16 لجميع اللاعبين و اللاعبات .

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