صور.. خالد قمر يحتفل بعيد ميلاد زجته على طريقته الخاصة

يحتفل النجم خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري والزمالك السابق اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس بعيد ميلاد زوجته .

ونشر قمر بعض الصور التي تجمعة بزوجته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقًا عليها:"كل سنه وانت طيبه يا ام

البنات وربنا يخليكي لينا يارب ".

وكان بدأ خالد قمر مسيرته الكروية مع نادي طنطا، وفي موسم 2008/2009 ، ثم انتقل إلى نادي اتحاد الشرطة، ثم انضم لنادي

الزمالك في يوينو 2014 .

و ساهم قمر في فوز الزمالك بلقب الدوري لأول مرة منذ 11 عام، وذلك في موسمه الأول مع الفريق وهو موسم 2014-2015 .

ثم أنضم إلى نادي سموحة في أغسطس 2015 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ثم أنتقل إلى نادي الإتحاد السكندري.

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