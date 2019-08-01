صور.. خالد قمر يحتفل بعيد ميلاد زجته على طريقته الخاصة

يحتفل النجم خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري والزمالك السابق اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس بعيد ميلاد زوجته .
ونشر قمر بعض الصور التي تجمعة بزوجته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقًا عليها:"كل سنه وانت طيبه يا امالبنات وربنا يخليكي لينا يارب ".
وكان بدأ خالد قمر مسيرته الكروية مع نادي طنطا، وفي موسم 2008/2009 ، ثم انتقل إلى نادي اتحاد الشرطة، ثم انضم لناديالزمالك في يوينو 2014 .
و ساهم قمر في فوز الزمالك بلقب الدوري لأول مرة منذ 11 عام، وذلك في موسمه الأول مع الفريق وهو موسم 2014-2015 .
ثم أنضم إلى نادي سموحة في أغسطس 2015 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ثم أنتقل إلى نادي الإتحاد السكندري.
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