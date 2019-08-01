أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع توم هيتون، حارس مرمى نادي بيرنلي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
لم يتم الإعلان عن القيمة المالية لصفقة ضم الحارس صاحب الـ33 عامًا، وإن ذكرت بعض التقارير الصحفية أن اللاعبانتقل إلى أستون فيلا مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.
وتعد تلك الصفقة هي الحادية عشرة للفريق، الذي يعد أكثر الأندية إبرامًا للصفقات، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يتعاقد مع حارس مرمى بيرنلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.