أستون فيلا يتعاقد مع حارس مرمى بيرنلي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع توم هيتون، حارس مرمى نادي بيرنلي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

لم يتم الإعلان عن القيمة المالية لصفقة ضم الحارس صاحب الـ33 عامًا، وإن ذكرت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب

انتقل إلى أستون فيلا مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وتعد تلك الصفقة هي الحادية عشرة للفريق، الذي يعد أكثر الأندية إبرامًا للصفقات، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.