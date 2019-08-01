أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، قائمة الأحمر الأفريقية، التي تم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
استبعد لاسارتى عددًا كبيرًا من اللاعبين من القائمة الأفريقية قبل بدء مشوار المارد الأحمر فى النسخة الجديدة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
يستهل الأهلى مشواره فى بطولة أفريقيامن دور الـ64 أمام فريق "إطلع بره"، بطل جنوب السودان، منتصف وأواخر أغسطس الجارى، ويتبقى للأهلى أربعة مراكز شاغرة، سيتم قيدها خلال يناير المقبل.
ضمت قائمة الأهلي الأفريقية كلًا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي
الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - أيمن أشرف - محمد هاني - أحمد فتحي - علي معلول - محمود وحيد.
الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج - صالح جمعة - حسام عاشور - وليد سليمان - قفشة - أحمد الشيخ - رمضان صبحي - حسين الشحات.
الهجوم: جونيور أجاي - وليد أزارو - جيرالدو - صلاح محسن - مروان محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن قائمته الأفريقية.. استبعاد ناصر ماهر ومؤمن زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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