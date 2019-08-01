رياضة | عاجل.. أول رد رسمي للكاف بعد قرار المحكمة الرياضية برفض إعادة نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد رسمي للكاف بعد قرار المحكمة الرياضية برفض إعادة نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الرد على قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بعد رفضها إعادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كاف في بيان رسمي اليوم الخميس، إن المحكمة الرياضية رفضت قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي بإعادة اللقاء لأسباب إجرائية، ورد الأمر للجهات المختصة سواء بتوقيع عقوبات أو إعادة اللقاء.

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وأضاف بيان الكاف "ننتظر توضيحا مفصلا لحيثيات قرار المحكمة الرياضية الدولية".

وأكد أيضا أن الجهات المختصة بالكاف ستجتمع قريبا، لتعلن عن قرارها النهائي في الوقت المناسب.