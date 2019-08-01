رياضة | النصر يحصل على توقيع لاعب تلا مقابل 80 ألف جنية

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على توقيع اللاعب أسامة رمضان "الليبي" الظهير الأيمن لفريق مركز شباب لتدعيم صفوفة استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للنصر في حضور السيد عيد المدير الفني، لمدة ثلاث مواسم، مقابل 80 ألف جنية حصل عليهم مجلس إدارة مركز شباب تلا قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وسبق لليبي اللعب في أندية عثماسون، لموسمين، ثم الحرية بمطروح لموسم واحد، ثم اتحاد بسيون لموسمين، قبل الإنضمام لمركز شباب تلا في الموسم الماضي.

وتألق اللاعب بقميص تلا في الموسم الماضي، وتلقى مؤخراً عروض عديدة من أندية القسم الثاني في مجموعة بحري أبرزهم فاركو، والرجاء، وبيلا، قبل الإسقترار على التوقيع للنصر القاهري.