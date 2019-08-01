رياضة | محمد أوناجم أول أزمة في قائمة الزمالك الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أوناجم أول أزمة في قائمة الزمالك الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي الزمالك في قيد محمد أوناجم لاعب الفريق الجديد في القائمة الإفريقية استعدادًا للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة بسبب عطل "سيستم" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقرر مجلس الزمالك الاحتفاظ بحقه في قيد محمد أوناجم حتى يعود السيستم مع ضم محمود عبد المنعم كهربا ضمن القائمة الإفريقية رغم أزماته مع إدارة النادي وذلك حتى لا يرحل إلى فريق ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي بشكل رسمي

قائمة الزمالك الإفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي

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خط الدفاع: حازم إمام - حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بوطيب - أشرف بن شرقي.