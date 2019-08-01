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رياضة | ريال مدريد يخطط للخلاص من صداع "بوجبا" بصفقة مدوية

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على الرغم من تمسك الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد، بضم مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الا أن مطالب الشياطين قد تحول وجهة الملكي في الميركاتو الصيفي.

 

 

وذكرت صحيفة " تيلجراف " البريطانية، أن الريال يضغط بقوة لضم دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس الهولندي والذي قدم مستوى رائع في الموسم المنصرم.

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وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن ريال مدريد يضع النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، ولكنه يسعى لحسم صفقة فان دي بيك تحسبا لفشل صفقة بوجبا، خاصة وأن الفريق بحاجة لتدعيم خط الوسط.

 

وستكلف صفقة فان دي بيك خزائن ريال مدريد 60 مليون يورو .

 

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