رياضة | رسميا.. الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتى عن القائمة الإفريقية التى سيخوض بها المارد الأحمر منافسات دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجديدة التى سيستهلها بمواجهتىّ فريق (اطلع بره) السودانى في الدور التمهيدي من البطولة الشهر الجارى.

وشهدت القائمة التي ضمت ٢٦ لاعبًأ استبعاد كل من مؤمن زكريا وإسلام محارب وهشام محمد وناصر ماهر وباسم علي وأحمد حمودي ومحمد نجيب وأحمد علاء ومحمد شريف لعدم قناعة المدير الفني بمستواهم، بالاضافة إلى الثلاثى كريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمد محمود لعدم اكتمال شفائهم من الاصابات التى لحقت بهم مع الثنائي العائد من الإعارة حسين السيد وعمار حمدي.