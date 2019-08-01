رياضة | المواعيد الكاملة لكأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواعيد الكاملة لكأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل بطولة السوبر الإسباني في ثوبها الجديد، والتي تقام بمشاركة 4 أندية بدلا من أقامتها بين بطل الدوري والكأس.

وسيقام السوبر الإسباني بنسخته الجديدة من 3 مباريات، بحيث تقام مباريات النصف النهائي يوم 8 يناير 2020، وتقام المباراة النهائية يوم 12 يناير.

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وسيشارك في البطولة بنسختها الجديدة كلاً من : برشلونة بطل الليجا وفالنسيا بطل الكأس بالإضافة الى وصيف الليجا أتلتيكو مدريد وريال مدريد الذي تم إختياره من قبل الإتحاد الإسباني .

ومن المتوقع أن يلعب السوبر الإسباني بنسخته الجديدة في المملكة العربية السعودية .