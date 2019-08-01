رياضة | راحة «٣ أيام» لـ«قطب» بعد جراحة غضروف الركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة «٣ أيام» لـ«قطب» بعد جراحة غضروف الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد قطب، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، حصل على راحة لمدة ٣ ايام بعد خضوعه أمس الأربعاء لعملية جراحية لاستئصال جزء من غضروف الركبة وإزالة قرحة بسيطة بالقدم اليمنى.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تدريبات علاج طبيعي ثم تأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وأكد الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق ان حالة قطب مطمئنة بعد الجراحة الناجحة وأنه سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين.