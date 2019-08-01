رياضة | الأهلي يعلن موعد عودة مؤمن زكريا للتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد عودة مؤمن زكريا للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية خلال فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويعاني اللاعب من الإصابة في ركبته، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي منها خلال هذه الفترة.

يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق «إطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ«64» من منافسات دوري أبطال إفريقيا.