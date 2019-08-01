رياضة | مفاجأة.. تعطل صفقة عمرو جمال إلى الصفاقسي لهذا السبب

قالت تقارير صحفية تونسية، بأن صفقة إنتقال لاعب ومهاجم النادي الأهلي المصري "عمرو جمال" قد تعطلت بصورة مفاجئة، وذلك بعدما كان الناديين قد أتفق على ذهاب اللاعب إلى صفوف نادي الصفاقسي في إعارة لمدة موسم واحد قبل بداية الموسم الجديد وخلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع "الصريح أونلاين" التونسي، بأن اللاعب كان من المفترض أن يسافر إلى تونس صباح أمس الأربعاء، ولكن الصفقة قد تعطلت نتيجة لظهور خلافات حول بعض البنود الخاصة بالعقد بين الأهلي والصفاقسي لتعود الأمر من جديد إلى نقطة الصفر ويبقى اللاعب في القاهرة.

وأشار الموقع التونسي، بأنه في البداية كان الإتفاق على إنتقال عمرو جمال على سبيل الإعارة، ولكن نادي الصفاقسي يرغب الآن في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي وعن طريق البيع وليس الإعارة، وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي الأهلي بشكل قاطع.