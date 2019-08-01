رياضة | محامي الترجي يوجه رسالة نارية إلى الكاف بعد قرار المحكمة الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامي الترجي يوجه رسالة نارية إلى الكاف بعد قرار المحكمة الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث "علي عباس" أحد المحاميين الموكلين للدفاع عن نادي الترجي الرياضي التونسي في قضية إعادة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حول قرار المحكمة الرياضية "كاس" الأخير والذي أعطى الحق لنادي الترجي في الحفاظ على لقبه في بطولة دوري الأبطال على حساب نادي الوداد المغربي.

وقال عباس في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك في الساعات الماضية: "يجب على الإتحاد الإفريقي أن يكون مسؤولًا عن تصرفاته، وأن ينسى تمامًا فكرة إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، الأمر قد حسم بشكل نهائي".