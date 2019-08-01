رياضة | الأهلي يعلن مواعيد التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن مواعيد التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواعيد التصفيات النهائية للاعبين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من اختبارات الناشئين، بمختلف الأعمار السنية، والتي سيتم خلالها اختيار أفضل العناصر وضمهم لفرق قطاع الناشئين.

وتحددت مواعيد التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين في الثامنة صباحا لجميع المواليد على النحو التالي:

مواليد ٢٠٠٣- السبت ٣ أغسطس.

مواليد ٢٠٠٤ – الأحد ٤ أغسطس.

مواليد ٢٠٠٥ – الاثنين ٥ أغسطس.

Advertisements

مواليد ٢٠٠٢ – الثلاثاء ٦ أغسطس.

مواليد ٢٠٠٦ – الأربعاء ٧ أغسطس.

مواليد ٢٠٠٧ – الخميس ٨ أغسطس.

مواليد ٢٠٠٨ – السبت ١٧ أغسطس.

مواليد ٢٠٠٩ – الأحد ١٨ أغسطس.

مواليد ٢٠١٠ – الاثنين يوم ١٩ أغسطس.