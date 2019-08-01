رياضة | حاشية نيمار تقول "لا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاشية نيمار تقول "لا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لم يتلق عروضًا رسمية للرحيل لكن يبدون أن حاشيته تروج لفكرة عدم استمراره في الفريق.

وقالت الصحيفة: " في الوقت الحالي لم يتلق باريس أي عرض رسمي من برشلونة أو أي نادٍ آخر باستثناء العرض غير الرسمي الذي يقترحون فيه ضم لاعبين في الصفقة أمثال إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينهو بالإضافة إلى 40 مليون يورو فقط ولكن حاشية نيمار تروج لتمرده".

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ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة الإسباني بأي شكل والرحيل عن باريس سان جيرمان.