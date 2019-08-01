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رياضة | حاشية نيمار تقول "لا"

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لم يتلق عروضًا رسمية للرحيل لكن يبدون أن حاشيته تروج لفكرة عدم استمراره في الفريق.

 

وقالت الصحيفة: " في الوقت الحالي لم يتلق باريس أي عرض رسمي من أو أي نادٍ آخر باستثناء العرض غير الرسمي الذي يقترحون فيه ضم لاعبين في الصفقة أمثال إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينهو بالإضافة إلى 40 مليون يورو فقط ولكن حاشية نيمار تروج لتمرده".

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ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة الإسباني بأي شكل والرحيل عن باريس سان جيرمان.

 

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