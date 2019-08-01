الهدف الكوميدي يدفع يورجن كلوب للسخرية من حارسه أليسون.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، بسبب خطأ في مباراة ليون الودية وصفه كلوب بـ”الكوميدي”، في لقاء فاز به “الريدز” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أليسون عاد إلى صفوف ليفربول بعد انتهاء أجازته، عقب انتهاء بطولة “كوبا أميركا” التي أقيمت بالبرازيل، لكنه تسبب في ضربة جزاء لصالح موسى ديمبلي لاعب ليون، سجل منها ممفيس ديباي هدف ليون الوحيد، ما أثار غضب كلوب.

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كلوب قال في تصريحات نقلتها قناة “ليفربول”: كان من الجيد أن ننهي استعدادتنا بنتيجة عالية وجيدة، على الرغم من الهدف الأول الكوميدي الذي استقبلناه، مرحبًا بك مرة أخرى أليسون.. لقد بدا رائعًا في التدريب، وفي المباراة، لكنه أخطأ في كرة واحدة، يحتاج فقط إلى التعود على قفازاته مرة أخرى.

المدرب الألماني أضاف: نحن في عجلة من أمرنا الآن لنرى من الأجهز لخوض مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية، ثم مبارتي نورويتش وتشيلسي.