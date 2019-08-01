صورة مُحرجة لجاريث بيل.. وزيدان يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوهد النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، في صورة مؤخرا، يبدو أنها وضعته في موقف محرج أمام الجهاز الفني للفريق وجماهير النادي.

جاريث بيل ظهر وهو يؤدي مباراة للجولف في العاصمة الأإسبانية مدريد، في نفس توقيت مباراة فريقه أمام توتنهام الإنجليزي في كأس “أودي” الودية الدولية في ألمانيا، كان لاعبه غاريث بيل مشغولا بمباراة غولف في العاصمة الإسبانية.

صحيفة “إل كونفيدنشال” الإسبانية، ذكرت أن بيل ظهر منخرطا في مباراة جولف تزامنا مع لقاء فريقه أمام توتنهام، وهي المباراة التي خسرها الريال بهدق نظيف، مما يعني أنه لم يشاهد ولو دقيقة واحدة من المباراة.

الصحيفة أضافت أن سبب تخلف بيل عن التواجد مع زملائه في ميونيخ يبدو غامضا، بينما أعلنت إدارة النادي أن مفاوضات بين اللاعب وفريق جيانغسو سونينغ الصيني وراء هذا التغيب.

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زين الدين زيدان المدير الفني للفريق قال تعليقا على الواقعة: لم يكن معنا لأنه لم يكن راغبا بذلك، لم يكن في أفضل حالاته، وبالتحدث مع الجهاز الطبي كان من الأفضل له البقاء في مدريد.

وعن صورة بيل أثناء مباراة الجولف، قال المدرب الفرنسي: لا أعرف، أنتم تخبرونني بشيء حدث بشكل مؤكد، أنا هنا مع اللاعبين ولن أعلق على ذلك، آمل أنه تدرب هناك.. نحن هنا نفكر في الفريق.

”زيزو” أضاف: لن أمنع أحدا من فعل شيء، عليه أن يلتزم بمسئولياته، سنرى ما فعله في مدريد ولن أتدخل في حياته الشخصية، لكنني أعتقد أنه تدرب.

العلاقة توترت مؤخرا بين بيل من جهة، وإدارة النادي وزيدان من جهة أخرى، ووصلت الخلافات إلى ذروتها بعدما عرقل ريال مدريد انتقال اللاعب صاحب الـ30 عاما إلى الدوري الصيني، حيث كان سيحصل على نحو مليون يورو أسبوعيا.