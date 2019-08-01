أزمة في كوريا الجنوبية بطلها كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام عدد من مشجعي فريق “نجوم الدوري” الكوري الجنوبي، دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات ضخمة، ضد نادي يوفنتوس الإيطالي.

سبب الدعوى يعود إلى غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف فريقه يوفنتوس، خلال مباراته أمام الفريق الكوري، في مباراة ودية خلال جولة إعدادية لفريقه في العاصمة “سول – سيول”.

الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، رفض الدفع بكريستيانو رونالدو، في اللقاء الذي حظى بحضور جماهيري كبير كان في انتظار مشاركة اللاعب الملقب بـ “الدون”، إلا أنه خذل الجميع.

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منظمو اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، أكدوا أن العقد المبرم مع يوفنتوس يلزم النادي بإشراك رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل.. والآن كل مشجغي الفريق غاضبون وتوجهوا لمقاضاة الشركة المنظمة، بعد أن تعرضوا لـ”الخداع” بشراء تذاكر لمشاهدة نجمهم المحبوب، الذي غاب عن اللقاء.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام كورية جنوبية، قال المحامي كيم مين كي: إن الشركة عليها دفع تعويضات لـ60 ألف مشجع حضروا اللقاء، وقدرها نحو 56 مليون دولار.. الكثيرون اشتروا تذاكر لرؤية رونالدو في الملعب، المنظم أعلن أن الاتفاق مع يوفنتوس على أن يشارك رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل ويعقد جلسة توقيع للجمهور.

المحامي أضاف: عادة في مثل هذه الحالات المدعون يجب أن يحصلوا على ثمن التذاكر، لكن هذه حالة خاصة لأن الشركة خدعت المشاهدين بإعلان كاذب.

يشار إلى أن غياب رونالدو عن اللقاء تسبب في موجة غضب بين الجماهير، حيث يحظى اللاعب بشعبية جارفة في شرق آسيا، إلا أن ساري قال إنه لم يشارك بسبب إصابته بإجهاد عضلي، وفضل الحصول على راحة.