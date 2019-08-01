رسميًا.. أهلي جدة يضم لاعب جنوى

أعلن النادي الأهلي السعودي، فجر اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع البوسني ارفين زوكانوفيتش، قادما من صفوف جنوى الإيطالي.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن اللاعب وقع على عقد مدته موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.
ولعب زوكانوفيتش (32 عاما) مع أندية روما وجنوى وأتالانتا وسامبدوريا وكييفو فيرونا، في إيطاليا، كما لعب لنادي جينت البلجيكي وسالزبورج النمساوي.
وخاض زوكانوفيتش 36 مباراة دولية مع المنتخب البوسني.
وأنهى الأهلي الموسم الماضي، في المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين، برصيد 55 نقطة.
ويستهل الأهلي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة العدالة، الصاعد حديثا لدوري المحترفين، يوم 22 آب/أغسطس الجاري.
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