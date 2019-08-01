مورينيو لتشيلسي: تريدون مدافعا مركزيا؟ لديكم زوما!

طلب مدرب ​تشيلسي​ السابق، ​جوزيه مورينيو​، من ناديه القديم التمسك بكورت زوما، مبدبا قناعته بجودة المدافع الفرنسي.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "هل ان تشيلسي بحاجة إلى مدافع مركزي؟ هناك كورت زوما! الفريق لا يحتاج إلى شراء أي شخص، ولا إلى إنفاق المال. هناك زوما!".

وتابع: "لعب لتشيلسي ولعب مع ​ستوك سيتي​ وإيفرتون في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، ولعب مع ​المنتخب الفرنسي​. أنتم تريدون لاعبا مدافعا؟ أنتم تملكونه بالفعل".

وأضاف مورينيو ان "مشكلة تشيلسي الوحيدة واضحة، وهي خسارة لاعب هائل. كان ​إيدن هازارد​ لاعبًا خاصًا وفقده النادي".