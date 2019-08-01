مورينيو لتشيلسي: تريدون مدافعا مركزيا؟ لديكم زوما!

طلب مدرب تشيلسي السابق، جوزيه مورينيو، من ناديه القديم التمسك بكورت زوما، مبدبا قناعته بجودة المدافع الفرنسي.
وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "هل ان تشيلسي بحاجة إلى مدافع مركزي؟ هناك كورت زوما! الفريق لا يحتاج إلى شراء أي شخص، ولا إلى إنفاق المال. هناك زوما!".
وتابع: "لعب لتشيلسي ولعب مع ستوك سيتي وإيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولعب مع المنتخب الفرنسي. أنتم تريدون لاعبا مدافعا؟ أنتم تملكونه بالفعل".
وأضاف مورينيو ان "مشكلة تشيلسي الوحيدة واضحة، وهي خسارة لاعب هائل. كان إيدن هازارد لاعبًا خاصًا وفقده النادي".
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