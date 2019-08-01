شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «زوكانوفيتش» أهلاوي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني ارفين زوكانوفيتش (32 عاماً)، قادماً من صفوف جنوة الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.
وكان زوكانوفيتش قد انضم إلى المنتخب البوسني منذ 2012م، لعب خلالها 36 مباراة دولية، كما لعب لكل من روما واتلانتا وسامبدوريا وفيرونا في الدوري الإيطالي، إضافة إلى جينت النمساوي وسالزبورغ البلجيكي.
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