شكرا لقرائتكم 28 لاعبا فى قائمة الزمالك الأفريقية.. السيستم يحرم المغربى أوناجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام نادى الزمالك بقيد 28 لاعبا فى قائمته الأفريقية الرسمية لدورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة، بينما تعذر قيد المغربى محمد أوناجم لتعطل السيستم الخاص بالكاف فى اللحظات الأخيرة. قائمة الزمالك الأفريقية ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى خط الدفاع: حازم إمام - حمدى النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي– محمود عبد العزيز زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - اسلام جابرـ مصطفى فتحى - شيكابالا – أيمن حفني- محمد عنتر – أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود كهربا. ـ خط الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد- مصطفى محمد.

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