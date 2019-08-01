شكرا لقرائتكم الأهلي يستبعد 17 لاعباً من القيد الإفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 17 لاعبا من القيد فى القائمة الأفريقية التى تم إرسالها خلال الساعات الماضية إلى الإتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل بدء مشوار المارد الأحمر فى النسخة الجديدة ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ولم يقيد الأهلى فى قائمته الأفريقية، كلاً من: مؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وهشام محمد ومحمد شريف وعمرو جمال لأسباب فنية، فيما تم استبعاد الثلاثى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة، ولم تشهد القائمة الأفريقية قيد لاعبى الفريق المُعارين أمثال خماسى الجونة، أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وعمر رضوان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وعمار حمدى الذى انتهت إعارته للأتحاد وعاد للأهلى مؤخراً.

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ويُعد استبعاد ناصر ماهر ومؤمن زكريا وإسلام محارب من قائمة الأهلى الأفريقية مفاجأة لبعض الجمهور الأهلاوى.

كان لاسارتى قد ضم 26 لاعباً فى القاءئمة الأفريقية وهم: محمد الشناوى، شريف اكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم ن أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد محدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن وأحمد الشيخ.

ويستهل الأهلى مشواره فى بطولة أفريقيا من دور الـ64 أمام فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان منتصف وأواخر أغسطس الجارى ويتبقى للأهلى أربعة مراكز شاغرة سيتم قيدها خلال يناير المقبل.