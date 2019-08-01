رنيم الوليلي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش...

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جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات، حيث واصلت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة للاسكواش صدارتها للتصنيف العالمى للشهر التاسع على التوالى متقدمة على مواطنتها المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج صاحبة المركز الثانى. وفى المركز الثالث جاءت الفرنسية كاميل سيرمى ونوران جوهر (رقم 4) ونور الطيب (رقم 5). Advertisements بينما احتلت النيوزيلندى جويل كينج المركز (رقم 6)، الإنجليزية سارة جان بيرى (رقم 7)، الأمريكية أماندا صبحى (رقم 8)، تسنى إيفانز (رقم 9) وأنى أو لاعبة هونج كونج (رقم 10). كما احتلت أليسون ويترز المركز 11، متقدمة على فيكتوريا لوست (رقم 12)، وجوشنا تشاينابا (رقم 13)، وسلمى هانى (رقم 14) وهانيا الحمامى (رقم 15). وجاءت يثرب عادل فى التصنيف (رقم 16) وجوى تشان (رقم 17) ونيلى جيليس رقم 18) وأوليفيا بلاتشفورد كلاين (رقم 19) وزينة مكاوى فى التصنيف العشرين للمرة الأولى فى تاريخها.

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