شكرا لقرائتكم كهربا ينشر صورة من تدريبات فريقه أفيس البرتغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمود عبد المنعم "كهربا" بنشر صورة من تدريبات فريقه الجديد أفيس البرتغالى عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام. وانتقل كهربا لنادى أفيس البرتغالى بعد تأكيده بالقيام بفسخ تعاقده مع الزمالك، ليحدث خلافا بين الطرفين ويؤكد مسئولى الزمالك أن عقد اللاعب سليم وتم تسجيله فى اتحاد الكرة وهو ما يقول اللاعب عكسه. وانتقاد مرتضى منصور رئيس الزمالك لمحمود كهربا لاعب الفريق السابق وقال رئيس القلعة البيضاء فى مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة ووصفه بـ العاق. وقام الزمالك بقيد محمود كهربا فى قائمته المحلية والأفريقية، ليحفظ حقه فى اللاعب بعدما قام بشكوى اللاعب للفيفا.

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